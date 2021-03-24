除了已經進貨的11.7萬劑AZ疫苗，台灣在國際共購買的2000萬劑疫苗，至今毫無進度，包含476萬劑由COVAX配發的疫苗、以及505萬劑默德納疫苗，還有被德國已讀不回的500萬劑BNT至今都沒有下文，今天上午立委詢問外交部為何不協助台灣與德國進行疫苗外交？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，衛福部有持續跟外交部聯繫，但目前是沒有進一步消息。

我向COVAX平台共預購476萬劑疫苗，第一波分配到20萬劑AZ疫苗，至今都還沒配送來台。疾管署署長周志浩表示，COVAX已經發聲明，作業確實延遲，已經努力希望盡快配送。周志浩表示，目前除了台灣以外，還有大部分國家都還沒拿到，「他們也知道對大家構成很大的壓力，因此發聲明說會加速作業。」

指揮官陳時中也表示，目前COVAX沒有最新進度，但知道的是，非投資國拿的比較多，投資國包含台灣拿的比較少，大概可以這樣講，但他們對全部國家說第一波疫苗五月底之前一定會配送完畢。

而德國BNT於今年2月18日聲明會給予台灣新冠疫苗，德國BNT對台灣去文已讀不回超過一個月，今上午有立委詢問外交部為何不協助台灣與德國疫苗外交，外交部回應要看衛福部需什麼幫忙，對此，陳時中表示，「外交部有沒有協助？我們有跟他們聯繫。」陳時中表示，衛福部有持續跟外交部聯繫，也同時與駐德大使聯繫，駐德大使也會去跟當地衛生單位探詢，但目前是沒有進一步消息。

(中時 )