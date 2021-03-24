165反詐騙諮詢專線近期發現，民眾報案的詐騙電話，經通報電信公司警政停斷話後，仍然有民眾持續接獲，警方經啟動「斷源專案」行動結合國內五大電信業者資源，溯源追查出發話來源為台中市某電信商結合國內二類電信公司，利用自身電信專業架設電信伺服主機，提供詐騙集團透過專屬APP進行發話，主要提供猜猜我是誰詐騙集團以竄改的門號冒稱親友借款，每月發話量至少超過上萬通電話紀錄，已經超過上百名民眾受害，損失金額近億元。

刑事局電偵大隊與台中市警局共組專案小組，報請台中地檢署檢察官洪瑞君指揮偵辦。發現有別於過往是透過境外電信業者發送話務撥入國內給被害人，因境外進線的竄改來電顯示電話號碼前端都會帶「+」(境外詐騙號碼多以+02、+9為主)，無法順利誘騙被害人回撥，而本次非法電信商提供詐騙集團可在任何地方，利用行動裝置APP透過網際網路連入國內電信商機房發話，不僅造成竄改後的詐騙門號通信紀錄不存在難以追查外，詐騙門號顯示不會帶「+」。

警方在台中市、新北市等地查獲林姓男子等5人到案，在業者機房中查扣竄改主叫號碼伺服器1台及DMT發話設備19台等證物。警方表示，將持續查緝違法電信商，以維護國內電信通訊秩序，保障民眾財產安全。

(中時 )