不少店家做生意秉持自己的原則，一名男網友就分享，日前他到某攤鹽酥雞買消夜，但是全程都不敢多說廢話，更拍下老闆娘列下了一整套的點餐SOP，包括「安靜等候、請勿聊天、30歲以下才可叫阿姨」等規定，公告曝光後讓1.4萬人笑翻，直說老闆娘太有個性。

男網友在臉書社團爆廢1公社上發文表示，他到新北某家鹽酥雞攤買消夜，而老闆娘霸氣的在攤位上貼了多張公告，先是說明為避免爭議及減少顧客等待時間需遵守4步驟，「第一先填單；第二安靜等候；第三拿到東西再付錢；第四30歲以下才可以叫阿姨」，還特別提醒，老闆娘相當介意客人不填單、炸物不撒粉不寫。

老闆娘有個性的公告不止一張，第二張上頭寫著「阿姨速度快，所以必須很專心」、「阿姨自己的家事就處理不完，所以對你的人生不感興趣，請勿聊天！」，這讓原PO超抖的發文表示，每次來到這家雞排店，都不敢隨便開口說話。

老闆娘的霸氣公告讓1.4萬人笑爆，留言區更是蓋起高樓，「下次叫老闆娘妹妹，可能會幫你插隊」、「強大的阿姨！」、「請勿聊天很讚！（服務業飄過）」、「這不是店家臭屁不臭屁的問題，而是往往店家已經標示的很清楚了，卻還是有人眼睛離開手機螢幕就秒變文盲啊！」、「忙碌的時候，真的很不喜歡客人在旁邊聊天，會影響做餐效率」。還有網友爆料，自己曾經踩過老闆娘地雷，「我叫過阿姨但是她沒罵我，因為我是第一次買」、「其實阿姨人不錯，東西也好吃，不要找她聊天都沒事」。

(中時新聞網)