24日，日本汽車業者又傳來策略聯盟消息。豐田汽車(Toyota Motor)將與五十鈴汽車(Isuzu Motors)恢復彼此合作關係，希望能增強未來貨車車聯網的競爭優勢。
據悉，豐田將掏出428億日圓，收購五十鈴3,900萬股約佔4.6%股權。
2018年，豐田與五十鈴結束了前一段長達12年的資本合作關係，原因是當時柴油車引擎地位越來越式微所致。
不過，現在是五十鈴與豐田外，還要加上日野汽車(Hino Motors)，三者將共同合資成立公司。其中，豐田將擁有80％股權，而五十鈴和日野將分別擁有10％股份。
隸屬豐田的卡車製造事業體日野汽車，也將與五十鈴深化彼此合作，共同開發貨車車聯網這一塊，以及燃料電池方面產品。
24日就在日股表現不佳情況下，五十鈴卻逆勢收漲近5.5%。不過，日野與豐田分別收跌約1%與2.2%。
(時報資訊)
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