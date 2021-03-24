臺灣證交所每年舉辦的公司治理評鑑，企業的公司治理表現即與EPS、ROE呈現正相關。據證券暨期貨市場發展基金會最新資料顯示，上市公司治理評鑑結果前5%有45家企業，而上櫃公司帶有35家。過去市場重視企業的獲利能力，但近年來愈來愈多國際主流投資機構轉向永續投資，除了重視獲利，也重視企業永續經營能力，如：公司治理、社會責任、環境保護等層面，追求企業內外共生共好，以達永續發展目標。日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，現階段建議投資人不要執著指數，選股不選市，可從永續成長概念出發，布局好公司更有機會提高投資勝率。

上市公司治理評鑑前5%的45檔公司包括:統一(1216)、華夏(1305)、遠東新(1402)、聚陽(1477)、東元(1504)、華新(1605)、中鋼(2002)、裕隆(2201)、中華(2204)、光寶科(2301)、聯電(2303)、台積電(2330)、英業達(2356)、南亞科(2408)、友達(2409)，中華電(2412)、長榮(2603)、台灣高鐵(2633)、彰銀(2801)、京城銀(2809)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、玉山金(2884)、元大金(2885)v兆豐金(2886)、永豐金(2890)、第一金(2892)、統一超(2912)、台灣大(3045)、緯創(3231)、創意(3443)、貿聯-KY(3665)、致伸(4915)、中租-KY(5871)、合庫金(5880)、定穎(6251)、旭隼(6409)、宇瞻(8271)、富邦媒(8454)、台汽電(8926)、寶成(9904)、中鼎(9933)、信義(9940)等。45檔中，有10檔是金融股。

而上櫃公司治理評鑑前5%的公司則有:安心(1259)、聯亞(3081)、艾訊(3088)、穩懋(3105)、璟德(3152)、欣銓(3264)、精材(3374)、崇越電(3388)、兆利(3548)、東洋(4105)、太醫(4126)、台微體(4152)、智擎(4162)、杏一(4175)、湯石照明(4972)、新鼎(5209)、立凱-KY(5227)、世界(5347)、中光電(5371)、中美晶(5483)、龍巖(5530)、聖暉(5536)、寶雅(5904)、元大期(6023)、頎邦(6147)、萬潤(6187)、環球晶(6488)、醫揚(6569)、朋億(6613)、崑鼎(6803)、朋程(8255)、千附(8383)、大江(8436)、光隆(8916)、明安(8938)等。

陳思銘表示，過去市場重視企業的獲利能力，但近年來愈來愈多國際主流投資機構轉向永續投資，除了重視獲利，也重視企業永續經營能力，如：公司治理、社會責任、環境保護等層面，追求企業內外共生共好，以達永續發展目標。

根據統計，亞洲(日本除外)永續基金在2020年第4季吸金50億美元創新高。其中，台灣永續基金在第4季淨流入1億美元，總規模達29.4億美元，較2019年成長3.3倍，顯示永續概念投資已成為資金追捧標的。建議投資人布局台股基金時，可選擇具有永續概念標的。

陳思銘表示，根據統計2015年12月31日~2021年3月4日，台灣加權指數累計報酬為90.77%，具備永續概念的公司治理100指數報酬為106.04%，表現更勝一籌；顯見優質的公司治理，為投資人帶來更明顯的投資回報。

(時報資訊)