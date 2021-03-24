在隔夜美股震盪收跌之後，受重量級個股三星電子與現代汽車下挫拖累，周三南韓股市連跌第4個交易日，KOSPI指數收跌0.28%，為2,996.35點，再度失守3000點大關，並創下3月10日來新低。

早盤韓股一度大跌1.12%。

投資人對美國基建方案的龐大支出，以及可能加稅支應經濟激勵計畫感到擔憂，此外歐洲的新冠肺炎疫情再度升高與隨之而來的重啟封鎖，亦使市場信心受挫，隔夜美股收黑。

科技巨頭三星電子收跌0.98%，盤中一度跌1.34%。其對手英特爾宣布將斥資200億美元大舉提升先進晶片製造能力，並將提供晶圓代工服務，此舉將直接挑戰目前全球唯二能生產高端晶片的台積電與三星電子。

SK海力士亦下跌1.11%。

現代汽車下跌2.43%，因媒體報導受全球晶片短缺影響，該南韓最大汽車製造商可能自4月起面臨生產中斷的問題。

今日外資賣超韓股4787億韓元。

韓元收跌0.34%，報1,133.6兌一美元。

(時報資訊)