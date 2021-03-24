生活中，有時會發現某段時間常常看到一個相同的數字，可能是手機上顯示的時間、最近常撥打的電話號碼、發票號碼、路上的車牌號碼等，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團「塔羅牌老師艾菲爾」分享，如果同樣的數字反覆出現，這可能是天使在向你傳達訊息，以下0～9的「天使數字」分別代表不同的含意，最近可多注意身邊事物的號碼，把反覆出現的數字記下來，就可以接收天使帶來的訊息。

參考範例：

範例一：例如看到數字3838，則參考數字3「相信許願的力量」與數字8「勇敢向宇宙下訂單」的解說，表示你身邊熟悉的神靈會支持協助你的財務狀況。

範例二：若看到數字1515，則參考數字1「正向的思考」與數字5「打破現狀擁抱變化」的解說，表示對於生命中的轉變，只要保持正向的思考，你會看到最佳的結果。

▍數字0：天使要請你回想初衷

當你感到迷惘時，無論任何情況，請回想當時的初衷以及內心最純粹的想法，可能就此產生新的發現。

▍數字1：天使要請你正向思考

你的內心真正渴望什麼？想要什麼樣的未來？保持正面積極的思考，切勿抱有無法實現的消極想法。

▍數字2：天使要請你保持信任

當你對現實或未來抱有不安的時候，向天使訴說並祈求幫助，保持信任的心，正向的結果便會產生。

▍數字3：天使要請你相信許願的力量

有許多你熟悉的神靈陪伴在你身邊，祂們聽見你的祈禱並來協助你，讓你知道你並不是孤單一人。

▍數字4：天使要請你傾聽直覺切勿擔憂

傾聽你的直覺，當你擔憂的時候，天使想要讓你知道，他們已經聽到你的祈禱，而且正在協助你實現願望。

▍數字5：天使要請你打破現狀擁抱變化

一個重要的改變正在發生，別急著抗拒，勇敢的擁抱變化，打破現狀，新的人生可能因此展開。

▍數字6：天使要請你放開對物質的不安

對於物質方面包括金錢，不必過度擔憂或是執著，放開不安及恐懼，相信你所需要的會來到你的身邊。

▍數字7：天使要請你接受無限的可能性

對於要前進的道路注入勇氣，別去設限任何的可能性，將面臨的挑戰當作學習以及成長的肥料。

▍數字8：天使要請你勇敢向宇宙下訂單

懷著感恩的心去接受所有的豐盛與富足，宇宙會供應你所需要的，只要你提出請求便會實現，因為數字8暗示著無限的資源或金錢。

▍數字9：天使要請你尋找生命的真實目的

如果你還未找到你生命的目的，留意身邊天使給的訊息或徵兆，現在就開始採取行動，朝著真正屬於你的人生前進。

(中時新聞網)