國內少子化問題嚴重，境外生成為大專院校招生的救命藥。教育部長潘文忠今天表示，將推動「優華語計畫」及鼓勵大學增設「雙語標竿學院」，以吸引更多境外生到台灣就學。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠表示，從去年8月起，已有2.1萬個境外生入境；今年重新檢討境外生入境程序後，2月8日第二波已核准1800位境外生陸續進來。

不過有些境外生到現在還進不來，或是來台灣以後因為疫情而超過1年以上無法回母國和家人團聚，對此，潘文忠表示，因為防疫，確實造成境外生的不便，政府跨部會將在防疫優先及確保師生、國人健康的前提下，給予境外生最大的方便及協助。

因應海外的華語教學需求，潘文忠透露，今年起將推動「優華語計畫」，補助國內大學與歐美大學一對一合作，讓更多外籍學生前來台灣學習華語。

而為因應雙語國家政策方面，潘文忠說，從110學年起，將鼓勵大學推動「雙語標竿學院」，營造雙語環境，一些課程並進行全英語教學，以讓更多境外生願意前來就學。

此外，現在大學師資實習生在實習的半年沒有薪水，生活陷入困境。潘文忠說，目前規畫給師資實習生獎助學金，預計從明（111）年開始推動，但每月給多少，還在規畫中。

(中時 )