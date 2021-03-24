遠東SOGO忠孝館「日本和風節」昨（23日）起至4月6日以「甜點奧運」為主題連辦15天，檔期橫跨兒童節和清明節連假，共有75家廠商、14家初登場，50家是美食、25家是工藝品，較去年同期60家還多，且邀來14位日本職人，比去年7、8位多1倍，匯集北海道、大阪，福岡、鹿兒島、沖繩等人氣伴手禮，吸引哈日族上門。

SOGO忠孝館「日本和風節」即日起於12F活動會館登場。（郭家崴攝）

去年日本展遇上疫情爆發，為了保持防疫社交距離，限制人流、不能試吃、加寬走道和攤位間距，SOGO董事長黃晴雯表示，昨首日不到15時已達成當日250萬元業績，預計這次15天檔期要要較去年成長60％，整體業績要達3500萬元。隨著人流和買氣都回升，百貨預估平均客單約為600元。

這回初登場的美食，包含九州超過370年歷史的名店「福砂屋-長崎蛋糕」、大阪北新地區1781年開店至今已230年的和菓子老舖「いなば播七」、銷售超過200萬箱的「福岡風美庵-博多明太蝦煎餅」、創業於1929年的博多菓匠左衛門「博多甘王BURABURA」紅豆餡包羽二重年糕、NEJI CHOCO螺絲巧克力等。

黃晴雯記憶中的長崎蛋糕是「純粹」的幸福滋味，昨在開展活動上邀來成真咖啡總監莊宏彰及講茶學院茶葉品評師SUNNY，推薦可搭配這次日本人氣美食的咖啡和茶類，讓品味甜點更有層次。SUNNY建議長崎蛋糕可搭配凍頂烏龍茶、紅豆糰子可佐靜岡深蒸煎茶，醬油糰子、美乃滋明太子煎餅、原味明太子煎餅與糯米炒的玄米茶超合拍。莊宏彰推薦吃一口北海道若狹屋奶油餅乾、喝一口中淺培咖啡最美味；先嘗一口草莓起司蛋糕，連喝兩口瓜地馬拉莊園咖啡，一口放大蛋糕風味，一口轉化味道，堪稱絕配。

SOGO董事長黃晴雯（中）邀成真咖啡總監莊宏彰（右）及講茶學院茶葉品評師SUNNY（左）推薦可搭配這次日本人氣美食的咖啡和茶類，讓品味甜點更有層次。（SOGO提供）

山口油屋福太郎-明太子仙貝（美乃滋口味），2片 x 8包，290元。（SOGO提供）

福砂屋長崎蛋糕0.6號，1條600元。（SOGO提供）

LeTAO草苺牛奶雙層乳酪蛋糕，750元。（SOGO提供）

(中時 )