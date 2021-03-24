由點合數位媒體代理的AI美少女沉浸式卡牌RPG手遊《零域戰線》，即日起啟動事前預約及雙平台預註冊活動，並釋出遊戲特色及探員「朧月」介紹，供玩家搶先一覽。此外，凡參加事前預約的玩家，即可領取台灣專屬六星探員「朧月」，助玩家在戰鬥中一臂之力！

探尋機械世界唯一的溫度，與探員共同奏響戰鬥之章

在電子技術迅速發展的未來世界，藉著無窮無盡、無時無刻連接的「零域」，讓人類社會實現了信息共享，邁向爆炸性成長的新時代。然而一場神秘電子災難「雪崩」在世界各地連環引爆，造成現代文明步入毀滅，倖存者經歷漫長的遷徙後，利用高科技在海上重建新文明，但看似繁華和平的表象下，卻潛藏著未知危機。玩家將化身海上都市的「指揮官」，運用超高腦力潛入意識空間，捕捉潛流之中的信息，揭開繁榮背後的祕密。

「指揮官」也並非孤身作戰，探員們將以獻祭部分人格為代價，陪伴你潛入意識深海，跨越重重阻礙，沖破殘酷現實，共同奏響戰鬥之章。

遊戲介面。(圖/遊戲公司提供)

遊戲內也邀請知名畫師SARU、不可燃物、九川肆、八雲玖、蘇安Lily、QB等繪製許多性格各異的探員，語音方面則找來花澤香菜、釘宮理惠、悠木碧、茅野愛衣等一線聲優傾情出演，讓玩家更加沉浸於故事劇情之中。憑藉豪華聲優陣容與強大的Live2D渲染技術，玩家可以到體驗細膩親密的互動，充分感受探員們無微不至的溫暖。

《零域戰線》最大的遊戲特色就是結合戰前策略與Roguelike玩法，以及全3D寫實模型與打擊感十足的特效，帶來最具策略性與觀賞性的戰鬥，同時還能體驗到環環相扣、跌宕起伏的劇情，由玩家自己選擇命運交叉點，每個重要分支，都將開啟截然不同的平行世界。

戰鬥畫面。(圖/遊戲公司提供)

台灣專屬六星探員「朧月」搶先看

「朧月」本名為椿林檎，由於哥哥患病，作為部分生命組織供體而出生的女孩，從小缺乏家庭溫暖，「雪崩」事件發生時被父母拋棄，後被研究所接收。「朧月」擁有超乎常人的「免疫赦免」能力，機能評估等級為「稀缺．最高級」，被歸屬特殊實驗體並接受大面積義體改造，但無法自主維持生命體徵，需要持續接受外來供能。

似乎是當地飆車族的一員，夜深人靜時，附近居民總能看到一個高挑身材、身著火辣的粉色長髮少女騎著機車在街道上飛馳，和椿林檎十分相似。但是，這副偽裝僅需一個體型相似的人與一頂粉色假髮便可辦到。而真正的椿林檎，現在是「獵潮」的新探員「朧月」，在每個寂靜的夜里，又身處何處呢？

台灣專屬六星探員「朧月」。(圖/遊戲公司提供)

事前預約正式開跑 眾多好禮等你拿

《零域戰線》事前預約活動即日起正式開跑，凡是參加活動的指揮官，在遊戲正式上線後，即可獲得台灣專屬探員「朧月」，為隊伍增添超強戰力。除此之外，相約好友來預約就可得到烯玉、意識穩定劑、連結許可等限定福利，而預約活動達指定人數，還有豐厚獎勵待指揮官們領取。

預約人數達成獎勵。(圖/遊戲公司提供)

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