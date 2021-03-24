大里一家補習班傳出補教老師不當管教，傳10歲林姓學童因喊了3聲老師，疑因此造成該24歲魏姓老師情緒失控，拿愛的小手打林童，造成林童手臂大面積瘀青，該補習班吳姓班主任24日表示，當時看了監視錄影帶後也很震訝，當下也立即辭退該名女老師，對於家長我們願意負擔所有應負責任，並再次跟家長抱歉，該導師也對自己行為十分懊悔，表示願意負一切責任，事後我們內部也再度做了全面性的教育宣導。

吳姓班主任指出，當時5號晚上得知後，也配合到警局協助調查，當面向家長道歉，了解家長的訴求，當下也辭退了該名已任教8、9個月的老師，她也表示非常後悔，我們後續也會負擔所有應負責任，並配合警方、教育局調查。

吳姓班主任指出，魏師是二年級安親班的導師，主要教國語、數學，案發當時約4點多，因為接近家長來接送時間，但該生的課業輔導進度尚未完成，老師可能心急，情緒控制不好，用愛的小手，打了孩子，但不管怎樣，都不能打小孩，只要報告家長狀況就好，老師畢竟動了手就是不對的，因此我們也將她開除了。

至於家長指控，補習班不給監視錄影帶、該師沒有教師執照等，吳姓班主任表示，該師有大學學歷、有良民證，補習班聘用老師不需要有教師執照，並沒有違法，而監視錄影帶部份，礙於個資法我們真的不方便提供，因為裡面還有其他孩子，發生這樣的事，家長當然不開心、很生氣，但我們必須配合相關的調查行為，例如警方來，我們也全部提供，配合調查，我們將賠償全部醫藥費，並給小孩一年的學費全免，以表達我們的歉意。

該補習班也發表6點聲明指出：

1.平時都有宣導要求老師。

2.這是單一老師情緒失控的行為，也第一時間主動通報教育局以及配合警方將所有畫面及資料給警方。

3.事後我們內部再度做了全面的教育宣導「禁止不當管教」，否則依公司規定嚴懲外，還會面臨相關刑事責任。

4.對於家長願意負擔所有應負責任，並再次跟家長抱歉。

5. 導師對於她自己的行為也十分懊悔，並表示願意負責一切相關責任絕不逃避。該導師也承認動手，情緒管理不佳，已由公司解僱。

6.導師有良民證，補習班之前僱用不違法。

補習班業者強調，對於家長一再要求提供老師的個資，礙於個資法真的只能給警方及教育局，如果法律允許一定會配合。

(中時 )