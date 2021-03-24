41歲日本女星藤田小百合（Sayuri Fujita），去年11月突宣布當媽，更坦言接受日本精子銀行的捐贈，生下一名混血寶寶，近日她上節目談論懷孕的心境，因為害怕外界的異樣眼光，瞞了8個月才停工，更一度不敢告訴爸爸，不過爸爸得知後的反應讓她相當感動。

在南韓演藝圈發展多年的藤田小百合，近日出演談話性節目《屋塔房的問題兒童們》，這是她當媽後首度上節目，並分享懷孕後的心路歷程，因為怕外界無法接受她借精生子，坦言「做好退出演藝圈的覺悟」。

而身邊朋友也勸告她不要提到捐精一事，但她不想未來對小孩說謊，加上自己是真的想要有個小孩，「比起被輿論攻擊，我更想要生小孩」，因此決定說出真相，而她懷孕後第一時間告知母親，卻遲遲不敢跟父親說。

直到她懷孕5個月，媽媽才寫了一封親筆信告知「你女兒懷孕了」，意外地爸爸很冷靜回應「無所謂」，讓她相當感動。藤田小百合也透露，她懷孕時沒對外公開，所以工作時都穿較寬鬆的衣服，直到8個月時才停工。

本以為借精生子會受到外界非議，沒想到消息公開後，獲得不少正面評價，就連節目邀約也不斷找上門，近期她也將加入育兒節目《超人回來了》，是南韓現下話題度最高的日本女星。

藤田小百合因為被診斷出卵巢年齡已48歲，讓她急著生孩子，因此才會飛回日本洽詢精子銀行，最後接受不喝酒不吸菸、EQ比IQ高又健康的西方人捐精，並成功懷孕生下一混血寶寶。

(中時新聞網)