香港、澳門24日宣布暫停接種德國BioNTech、復星醫藥生產的「復必泰」新冠疫苗，復星醫藥午間公布相關公告，午後股價大幅下滑，收盤跌5.78％。

香港政府24日需布，今早收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。隨後，澳門也宣布暫停接種同批次疫苗。

復星醫藥24日中午收盤後公告，於3月23日晚間接BioNTech書面通知，BioNTech注意到其生產供應香港和澳門的號為「210102」的該疫苗產品中存在少量西林瓶封蓋有關的瑕疵，已對該問題進行調查。

復星醫藥24日股價跌幅不斷擴大，在午後一度下跌逾8％，尾盤跌幅收斂收盤跌5.78％報人民幣（下同）37.66元，成交額13.85億元。

(工商 )