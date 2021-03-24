台新銀行公益慈善基金會為協助中小型社福團體了解社會最新趨勢、提高行銷能力，歷年定期舉辦「微光工作坊」培力社福團體，去年因受新冠狀肺炎影響，某些相關課程已改為線上方式進行，今年疫情趨緩，首度於近日舉行官網教學工作坊，揭開微光工作坊序幕，首場吸引近80家團體代表出席。

台新銀行公益慈善基金會表示，第11屆「您的一票，決定愛的力量」總獎金及獲獎團體數創下新高，各領域提案團體也於今年1月陸續展開提案執行。入選團體須按照原定結案時程繳交結案報告，除須紙本結案報告外，也須定期將提案內容上傳至活動網站，讓所有曾經投票以及捐款的民眾，都能瞭解團體提案執行的狀況和結案報告，也會發送通知信給捐款人知曉，讓提案執行公開透明化，更具公信力。

該基金會指出，活動網站自去年改版後，加入會員機制，民眾除投票外，還可加入「台新銀行公益慈善基金會」會員，長期關注曾投票支持的提案團體，團體的提案進度及結案報告以及捐款金額都可以會員頁面中搜尋到紀錄。

為加速所有提案團體了解活動網站的各項新功能和操作方式，該基金會說明，台新邀請天使團「台灣邁肯廣告集團」團隊，以工作坊形式進行官網各項功能教學，現場除講師授課外，也進行分組，由助教帶領團體以筆電或手機進行實際演練教學，最後進行問卷調查以及焦點訪談，瞭解提案團體在瀏覽「愛的力量」網站使用習慣和意見，收集團體對於操作官網的回饋意見，做為第12屆活動網站優化的參考。

今年度「微光工作坊」精采可期，該基金會強調，台新將邀集各界名師為社福團體量身打造各種課程，4月16日舉辦「思考力」工作坊，5月19日「溝通力」、5月25日「公信力」工作坊及6月「行銷力」和「領導力」課程，預期透過全方位的培力課程團體，提升社福團體的競爭力。

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