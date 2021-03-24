除了泰安產險推出「旅行泡泡綜合保險」之外，除了中央疫情指揮中心宣布的防疫相關措施與五大原則外，帛琉旅遊泡泡的最後一塊拼圖，為了在第一時間提供國人旅遊保障，國泰產險3月25日將正式開賣旅遊泡泡綜合保險，屆時民眾可以透過國泰業務員購買。

民眾期待已久的帛琉旅遊泡泡，將在4月1日首發，這也是自去年新冠肺炎疫情爆發、台灣加強邊境控管後，首次有條件開放的旅遊行程。國泰產險健傷險部協理雷志漢表示，此次所提供的「旅行泡泡綜合保險」保障主要有四大項，分別為「旅行平安保障」、「傷害醫療保障」、「海外突發疾病醫療保障」及為泡泡行程量身訂做的「海外緊急救援費用保障」。

國泰產險進一步表示，前三項保障與現行市面所販售的旅平險內容大致相同，本次最特別的是「海外緊急救援費用保障」內容有擴大承保範圍，除了先前已有的海外重大傷病轉送回國的保障外，也配合政府安全旅行圈計畫之旅程防疫措施，增加依防疫措施規定而需將被保險人轉送規定之適當處所的保障範圍。

以本次帛琉為例，如民眾在帛琉確診新冠肺炎時，就可以使用「海外緊急救援費用保障」搭乘專機返回台灣，該張保單提供高達400萬的費用額度，讓民眾不用擔心染疫後還需負擔高額費用。至於保險費的部分，也因為提供了完整的保障，以身故保額500萬、傷害醫療50萬、海外突發疾病100萬及海外緊急救援費用400萬元為例，5天的保險費約2,534元。

國泰產險指出，雖然較以往旅平險的保費高了不少，但安心出遊、完整保障，才能讓民眾玩得開心、不必擔心後顧之憂。如民眾擔心旅程或日常生活中仍有其他風險，也可以參考國泰產險的「心疫滿分」專案，本專案結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，一舉包含法定傳染病的「隔離」、「確診」、「住院治療」保障。

最值得一提的是，國泰產說，「心疫滿分」專案不只傳染病有保障，一般的突發疾病住院也可以申請日額補償，不論民眾是不是感染法定傳染病，只要是因為符合條款定義的突發疾病住院治療，如果須入住加護病房，每日最高可請領2000元保險金。以其中一個方案為例，在15歲以上到59歲這個大眾年齡區間，一年專案保費只要988元，除了前述住院保險金外，若因新冠肺炎確診將有6萬元補償金，因新冠肺炎而須國內隔離則可領2萬元。

(工商 )