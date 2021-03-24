大陸最大獨角獸之一的滴滴上市消息又有轉折，24日傳出滴滴目前最嚮往的上市地點可能不是香港，而是紐約。傳滴滴目標是在美爭取1千億美元估值上市，而背後一大原因是大陸對網約車、網路平台的嚴苛監管。

路透引述知情人士報導，比起此前頻傳的香港，滴滴目前更希望將紐約作為IPO的地點，且有自信取得超過1千億美元的估值。知情人士還稱，滴滴還考慮過近期熱議的SPAC方式，但鑑於估值因素，應該不會以該方式上市。不過另有知情人士表示，即便滴滴在美IPO，也可能考慮赴港二地上市。

知情人士認為，滴滴目前偏好紐約的部分原因是香港、大陸對網約車的監管較嚴格，而美國的上市規劃更為清晰，能有更高估值。

值得注意的是，此前中美關係緊張下，不少在美中概股、網路企業轉赴港上市。但自2020年底以來，大陸對網路平台祭出更嚴苛的監管，加上2021年陸股IPO有卡關、大陸進一步掌控香港等問題，可能也影響到網路公司赴陸赴港上市的想法。此外，當前電動車、智慧汽車概念正夯，美股市場環境或許也有望帶動滴滴的估值。

(工商 )