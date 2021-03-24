這兩天雖有下雨，但杯水車薪，對水庫解渴相當有限。經濟部長王美花宣布，苗栗、台中調整水情燈號為「紅燈」，將於4月6日起正式啟動「供5停2」分區供水。

水利署估計這波降雨替水庫帶來1150萬噸水量進帳，但只能供應台中地區3天用水，無法解除旱象。中央災害應變中心今召開工作會報，王美花會後就宣布這項決定。

王美花補充，部分區域若取用地下水或專管，例如科學園區，就採用節水15%方式，不用停供。

(中時新聞網)