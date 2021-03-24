前南投縣長李朝卿，利用風災道路修復工程向包商收取回扣946萬元，3年前最高法院依依公務員收取回扣8罪，各判處12年到14年定讞，李已入獄，他另利用觀光建設收回扣等9罪，24日遭最高法院各判刑12年確定，其他部分撤銷發回。

2018年李因8件貪汙案各判12年到14年，共計98年，後來法院裁定執行14年8月，這次他又因9罪各判刑12年、總計刑期108年，將由檢方聲請定執行期。

判決指出，李在2005年到2012年間利用擔任縣長發包工程的機會，對縣府招標發包各工程，向內定承包商各收取1萬到71萬元不等回扣款，不法獲利328萬多元。

台中高分院更一審將李男依收取回扣共103罪判刑、共執行21年，上訴後，最高法院對於李涉犯94罪部分，認為更審沒有調查他實際分得的回扣金額，因涉及量刑輕重及犯罪所得計算，撤銷發回更審。

至於李朝卿在南投邵族文化及埔里、信義賞櫻區設備工程，經辦公用工程收取回扣部分，最高法院認定犯行明確，駁回上訴，將這9罪各判刑12年確定，將由檢方再聲請定執行期。

(中時 )