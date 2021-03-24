路透社披露，中國最大網約車滴滴出行（Didi Chuxing），可能不在香港，改選擇美國進行IPO(股票首次公開發行）。目前初估，可望吸收市場高達千億美元資金。

據悉，滴滴還討論是否要透過SPAC(俗稱空白支票公司)，達到快速上市交易的可能性。不過，若透過SAPC上市雖快，對剛要在市場公開交易的滴滴來說，其它好處可能不如自己用IPO方式。

滴滴雖然沒在香港IPO，但屆時成功在美上市後，可能還是要回歸香港二次上市。背後金主各個大有來頭的滴滴指出，上述只是初步規劃，具體時間表等都沒有明確規劃。

目前，日本軟銀，阿里巴巴與騰訊，都是總部位於北京滴滴的大股東。

至於為何選擇紐約IPO，路透社報導，因為要到香港IPO，申請過程中，滴滴旗下包括一些黑牌，無照甚至兼差駕駛，可能都會被嚴格審查。

2019年，滴滴也曾被上海市，以多次查到無牌違法為由處以罰鍰。

另外，在紐約IPO還有一個好處，那就是比較切確能知道，何時可正式掛牌。因為滴滴希望能藉助目前這股資金潮的勢頭上，儘快在第二季IPO最好。

同樣地，香港證交所也表示，不會對個別公司發表此報導評論。

(時報資訊)