國產疫苗還未完成第二期臨床試驗，衛福部本月就將與兩家國產疫苗廠簽約，但台大教授陳建煒質疑，美國食藥署與歐盟最新疫苗緊急授權準則，是要看疫苗能不能真正預防感染，而不是看中和抗體，質疑為何要趕著讓國產疫苗上市，呼籲台灣疫情不緊急，衛福部應讓國產疫苗走完三期。陳時中對此表示，「台灣疫苗沒有急迫性，但有未來性」，目前貿易、旅遊、經濟等都有被影響。

中央流行疫情指揮中心規劃，國產疫苗在完成二期臨床試驗後，第三期將改採替代性的試驗，若「中和抗體效價」濃度和國外大規模第三期臨床試驗結果相當，表示疫苗有效，就能緊急授權（EUA）上市。發言人莊人祥23日表示，目前世界衛生組織已經和BNT、Moderna合作建立疫苗指標，即中和抗體濃度。

台大醫學院教授、台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒指出，臨床上真正的「緊急」定義是病床滿了，死亡數高居不下，去年全世界還沒有疫苗，台灣當時沒有辦法時或許可不做第三期，如今台灣疫情不緊急，且也有國際疫苗可以買，要扶植國產應真正走完三期，不必急於在此時放寬技術標準，讓國產疫苗匆匆上路。

陳時中今天回應表示，疫苗確實有多重面向的效果，有些國家急著要讓確診數、急重症死亡數下降，台灣現在沒有這樣的需求，可是未來國境一定要開放，必然需要先建立疫苗的保護力。「台灣沒有急迫性，但有未來性，也不是今天打，明天就有群體保護力，大家有不同的意願、選擇，需要時間。」

陳時中表示，台灣不管貿易、旅遊等，都有一定影響到我們的經濟，因此「開放是需要的」，他強調，台灣需要未雨綢繆，把群體免疫建立起來，而上半年靠國際疫苗，下半年必然要靠國產疫苗建立長久的防疫政策。EUA的安全性和美國WHO歸定的3000人做好做滿，安全上沒有問題。

至於緊急進行授權，他表示，已經根據世界衛生組織規定的3000人試驗做好做滿，安全上就沒有問題。未來除了各大藥廠的資料做比照，台灣也可以做免疫生成行，中和抗體的比較作參考，接著國產疫苗出來，有國際更多資料做比對，對進入國際市場當然有幫助。

他表示，國產疫苗外銷時，也都需要各國的緊急授權和藥證，這時候第三期的臨床試驗也有可能性。就他所知，國內兩家藥廠都有分別跟國外洽談到國外做第三期這件事了。

(中時 )