三星電子副會長李在鎔、新羅酒店社長李富真、三星福利財團理事長李敘顯等三星會長一家，為了繳納李健熙會長去世後的遺產稅，從金融公司獲得了數千億韓元規模的信用貸款。

據韓國《朝鮮日報》報導，他們當初雖然想獲得股票擔保貸款，但在韓國國內證券公司中沒有一家有能力貸款李在鎔一家需要的數千億韓元。這是因為最近散戶股票融資驟增，各證券公司的貸款額度（自有資本100%以內）幾乎耗盡。熟悉李在鎔方面情況的一位相關人士說：「李在鎔兄妹和洪羅喜女士（李健熙之妻）方面向證券公司咨詢了股票抵押貸款，但收到了未能達到預期金額的回復，而後申請了信用貸款。」李在鎔有股票分紅（去年約2100億韓元，約53億台幣）等確切的收入來源，因此能夠獲得數千億韓元的信用貸款。

已故的李健熙會長留下了股票、美術品、房地產等22兆韓元（約5550億台幣）的遺產，僅遺產稅就有望達到13兆韓元（約台幣3280億元）。即使利用分6年繳納的制度，僅三星一家今年要繳納的遺產稅就超過2兆韓元（約台幣505億元）。但因為經營權的問題，很難做到出售股份，也不能用美術作品進行實物交稅。他們的遺產稅申報期限是4月30日。

隨著三星會長李健熙去世導致遺產稅申報期限（今年4月30日）臨近，李在鎔等三星老闆一家陷入了籌措財源的苦惱之中。據悉，三星方面委託韓國畫廊協會美術品鑒定委員會等3家機構對李健熙持有的約1萬2000多件美術品進行的價格鑒定工作已基本結束。但聽說他們由於無法籌措超過13兆韓元的遺產稅財源，所以進行了信用貸款。財界相關人士表示：「企業主的持股率不高，出售三星電子、物產、保險等核心子公司的股份或用於繳納稅金（以股票形式繳納稅金）並非易事。他們在守護經營權的同時，還面臨需要準備遺產稅的難題。」所以他們現在面臨的最大難題是如何確保守住經營權的同時，找到足夠的資金去繳納天價遺產稅。

由於當初李健熙是突然中風住院，並一直昏迷不醒。所以到目前為止，李健熙的遺產分配問題都尚未對外公佈。推算超過22兆韓元的繼承財產。在法律繼承比重方面，妻子洪羅喜佔九分之三，李在鎔等三個子女各佔九分之二。遺產稅的最高稅率（50%）加上大企業最大股東附加稅（共60%），三星一家要負擔的遺產稅將達到13兆韓元以上。即使利用承擔一定利息並分6年繳納遺產稅的「年度分期納稅」，每年也要繳納2兆韓元以上的稅金。

(中時新聞網)