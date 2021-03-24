台、日桌球夫妻檔江宏傑與福原愛（小愛）的4年多婚姻告急，福原愛日前把行動不便的母親接回日本，看來是離婚心意已決，不過江宏傑則是在台灣身兼母職、照顧一對兒女，也被外界解讀是在等福原愛回頭，樂於評論時事的陳沂今（24日）則發文狠酸江宏傑：「事實就是，江宏傑沒有福原愛就什麼都不是！」

江宏傑雖然送走岳母、福原愛又不在身邊，不過江宏傑仍強打精神，完成演藝工作和學業，他也身兼母職、照顧一對兒女，相較於福原愛態度冰冷，江宏傑則被外界解讀是在等妻子回頭，不過網紅陳沂今上午則在臉書發文狠酸江宏傑：「事實就是，江宏傑沒有福原愛就什麼都不是！跟那些大嫂團一樣。」

陳沂臉書全文。（圖／取材自陳沂臉書）

江宏傑、福原愛這段台日婚姻是否能挺住風波，外界都很關注。（圖／本報系資料照片）

陳沂還補刀寫下：「所以要自己當個爭氣的人啊，不要老想依附別人維生」，而在截圖中，網友還把紅隊領隊的江宏傑P圖成「綠」隊，加上江宏傑身上的綠色外套，更是讓他綠雲罩頂，引發網留言直呼：「這圖修的神煩」、「這衣服還真綠」。

其實江宏傑與福原愛當年宣布婚訊時，有日媒就報導，指出日本桌球協會不同意這段婚姻，認為江宏傑比福原愛低一級，直指這是門不當戶不對的「格差婚」，不過江宏傑與福原愛克服語言和文化差異，陸續生下一對兒女，婚後也不時放閃光，但如今卻爆婚變，看起來格外諷刺。

(中時新聞網)