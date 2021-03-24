HAPPY GO積極拓展點數生態圈，即日起與美食平台Ocard合作，將累點場域延伸至餐飲街邊店，5月31日前攜手平台網美早午餐、知名鍋物、文青咖啡廳以及茶飲店等餐廳推出「快樂吃什麼」活動，讓卡友享用美食還能獲得最高5%點數回饋；5月15日前也在大台北區域推出「台北吃貨節」，凡於指定通路消費累點，有機會獲最高1000點回饋。

參加「快樂吃什麼」活動，透過HAPPY GO App卡+功能綁定Ocard，結帳時提供手機門號累積點數享3%點數回饋，選擇Ocard「3月主打星」的餐廳，再享餐餐消費金額5%點數回饋。平台內另有網美咖啡廳、茶飲店、文青早午餐、歡聚最佳選擇餐酒館，以及受大眾喜愛的鍋物等餐廳類型供卡友選擇；即日起綁定Ocard卡+即贈綁定禮HAPPY GO點數10點；活動期間內成功消費累點1次送50點消費禮，成功消費累點3次有機會抽百貨1000元禮券。

至於「台北吃貨節」活動，凡於指定區域的遠東SOGO、遠東百貨、愛買、全家便利商店、TheMall遠企購物中心、香格里拉台北遠東國際大飯店、city’super、威秀影城和Ocard合作店家消費，單一或跨通路累計消費成功累點達5次可抽50點，滿5000元還有機會獲得1000點；另，推薦西門、東區及信義等3大商圈的懂吃路線，鼎泰豐、漢來海港餐廳、Lady M、新馬辣Plus+、涮乃葉壽司日式涮涮鍋、勝博殿等知名餐廳也都在累點範圍內。

(中時 )