新北勞工局24日與輔仁大學聯合在輔大校園舉辦就業博覽會，邀集46家廠商提供超過2000個職缺，新北市長侯友宜到場表示，輔大人才濟濟，市府內各機要包含副市長、法制局長吳宗憲都是輔大校友，新北市發展越來越好，逐步翻轉五股垃圾山、新泰塭仔圳重畫區等，盼好人才能留在新北。

輔仁大學校園徵才博覽會下起毛毛細雨，各攤位仍湧現人潮，侯友宜與輔大校長江漢聲一起揭開活動序幕，侯在致詞時巧妙以婚姻譬喻工作，「找工作跟結婚一樣，沒有十全十美的另外一半，抉擇之後就是承擔；大家都希望工作薪水高，但也不能忘記夢想，唯有夢想才能激發熱情。｣輔大校長江漢聲則致贈學校精釀啤酒給侯友宜。

侯友宜指出，輔仁大學人才濟濟是很多產業愛用的學生，也是新北市府愛用人才，市府團隊包括副市長、秘書長及局長都有輔大畢業人員，希望透過校園徵才博覽會，替學生媒合適合的工作，也希望讓好的人才根留新北。

輔仁大學校園徵才博覽會下起毛毛細雨，各攤位仍湧現人潮（輔大提供／戴上容新北傳真）

輔仁大學表示，輔大連續兩年蟬聯「企業最愛私立大學第一名｣，就博會上吸引許多企業前來徵才，包含松川精密、微風廣場、聯華食品、和泰汽車、翰品酒店、新光三越、臺灣港務、恆安老人長照中心等46家知名廠商。

輔仁大學補充，此次就博會特別設計「科技主題館區｣，向未來產業趨勢展示及宣告共襄盛舉，提供超過2000個職缺，其中上看35K職缺高達6成，協助在校同學創造無限「薪」未來。

輔仁大學就博會特別設計「科技主題館區｣（戴上容攝）

勞工局長陳瑞嘉表示，今年已於淡江大學、輔仁大學辦理2場校園徵才活動，預計5月還會在台灣藝術大學、明志科技大學、亞東技術學院、致理科技大學、宏國德霖科技大學及東南科技大學舉辦，詳細資訊可至新北市人力網（https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／GoodJob）或電洽0800-091-580。

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