法務部司法官學院犯罪防治研究中心24日公布去年總統大選期間的網路調查，發現總統大選前，包括蔡英文、韓國瑜等藍綠總統候選人、意見領袖的社群平台互動留言，有高達20％來自殭屍帳號、假帳號，這些帳號大多來自境外，以製造輿論風向或散播假訊息方式，試圖干擾選舉，而大選後假帳戶則聚集於政治同溫層粉專，繼續散布假訊息誤導。

犯研中心表示，犯研中心去年進行檢察機關網路聲量調查研究時，意外發現疑似殭屍帳號出現於台灣某些政治人物臉書粉專中，以製造輿論風向或散播假訊息方式，試圖干擾選舉。

由於散播假訊息的網路犯罪是新型態的犯罪趨勢，牽涉國家安全與社會秩序，因此犯研中心針對2020年總統大選前與後續爆發的新冠肺炎疫情兩個區間，進行兩波網路爬蟲的大數據分析，找出臉書高聲量貼文的假帳號分布情形。

研究結果發現，在2020年總統大選前後，以及新冠疫情延燒期間，包括灌水帳號、殭屍帳號等假帳號在網路上肆虐橫行，且不分政黨，以帶有特定政治訴求為目的，進行無差別攻擊。尤其在總統大選前，藍綠兩黨總統候選人的臉書粉絲專頁都潛藏20％假帳號，以發佈假訊息或製造混亂為目的。

法務部司法官學院院長蔡碧玉(陳志賢攝)

而這些假帳號多半出沒於政治意見領袖、政治網紅、新聞報導粉專及「內容農場」。因此民眾非常可能因接收到假訊息，進而成為被用於帶風向、傳播假訊息的平台。

犯研中心表示，去年臉書在全球關閉了58億個殭屍帳號，由於假訊息散播難以溯源，建議政府應加強境外合作，並明確定調假訊息認定標準，才能有效遏止假帳號與假訊息氾濫情形。

(中時 )