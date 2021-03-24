台南市農會24日舉行理監事改選，過程平和，順利選出21名理事、7席監事，當權派拿下所有席次。（台南市農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市農會24日舉行理監事改選，過程平和，順利選出21名理事、7席監事，當權派拿下所有席次，理事長應會由現任市農會理事長梁順發連任；常務監事由甫卸下官田區農會理事長的陳聰哲接任；總幹事可望由現任台灣省農會附設各級農會農化廠專員吳嘉仁獲聘。

由於市農會代表有65人，今日投票到近中午才結束，當權派獲壓倒性勝利，囊括理、監事所有席次。

原台南市農會總幹事吳正仁將退休，有吳嘉仁、市農會供銷部主任龔世明、富邦證券業務經理陳玟君等3人登記候聘，吳嘉仁可望順利獲聘。

此次理事選舉有29人登記，選出21席；監事則為9人搶7席；出席全國農會會員代表12人搶6席，當選名單如下。

一、理事：梁順發、謝慶彥、柯堂能、李文華、李添財、黃進來、王龍同、湯申卯、林順通、卓宋盈、莊金溪、楊信基、張喜文、蔡榮太、洪忠利、呂登和、翁金水、葉俊甫、黃百練、陳銀益、王善。

二、監事：沈清發、陳聰哲、洪國燦、郭萬山、李文慶、胡添丁、洪茂根。

三、出席全國農會會員代表：陳來明、陳金福、蕭昆龍、林水上、許洽灝、謝文銘。

(中時 )