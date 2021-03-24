三好僑孝自治市長選舉，校方特別製作身分辨識貼紙，讓學生憑著交通卡就能領票，將科技融入生活中。（盧金足攝）

台中僑孝國小推展民主法治教育、三好校園教育，24日舉辦第一屆三好僑孝自治市長選舉，這場選舉最特別的是僑孝國小特別研發電子領票系統，讓學生使用交通卡就能領票，不僅大大縮短領票時間，也讓學生體會科技融入生活帶來的改變。

僑孝國小平日即相當重視民主法治教育，這場選舉活動規劃將近半年，校方特別思考，如何將台中市政府發行的交通卡功能活化，讓科技貼近於生活。所以精心設計融入學生身分辨識的貼紙貼於交通卡上，讓學生憑著交通卡的身分辨識領票，不僅大大增加領票的速度，也讓學生更願意使用交通卡。

這場選舉活動在川堂熱鬧的展開，教師及學生均踴躍參與投票，僑孝國小校長游榮祥表示：108課綱中，自主行動、溝通互動、社會參與是三大核心素養，尤其是道德實踐與公民意識更是未來社會重要一環，這些都需要從小學教育著手，才能夠培養未來高素質的公民。

自治市長選舉活動就是民主法治公民素養養成重要的活動，不僅能夠讓學生對學校事務有更深入的了解，也能讓學校透過政見聆聽孩子的聲音，同時也融入三好校園的精神：做好事、說好話、存好心，希望學生透過活動能夠了解選舉是理念之競爭，透過正向的活動，提升未來公民素質。

為了讓三好僑孝自治市長選舉更能貼近真實的選舉狀況，僑孝國小學務處特別向北屯區公所商借圈票匭，選票製作也貼近於真實的選票，也特別利用升旗時間舉辦公辦政見發表會，許多導師也帶著班上的孩子觀看候選人的政見，讓孩子更能夠了解選舉的運作，也將這樣的素養帶入未來的生活，為民主法治教育留下一個心中的種子。

(中時 )