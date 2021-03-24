蘇花公路重大車禍意外，帶走了年僅21歲的女大生呂淑楨，21日是罹難者「頭七」，呂淑楨家屬決定將事故獲得的保險金，以她的名義購買1輛福斯款復康巴士，捐贈給新北市政府，「以淑楨之名遺愛人間」；新北市長侯友宜24日表示，感謝她造福更多身心障礙及長者。

新北市新店區復興里民2天1夜花蓮旅遊，返程時遊覽車車禍，造成6死39傷，其中，呂淑楨是亡者中年紀最輕者，據了解，就讀大學三年級的呂淑楨相當孝順，休假時都會陪家人出遊。

本月15日，呂淑楨特別請假陪同父母參加2天1夜花蓮遊，16日回程時，呂淑楨繫著安全帶坐在遊覽車左側第9排，父母則坐在第5排，遊覽車撞上山壁時，呂淑楨首當其衝，連同座椅從破裂的車身甩飛出去，強烈的撞擊導致她傷重不治，當晚招魂時，家人悲傷痛哭。

21日是罹難者「頭七」，全家人包括阿公、阿嬤、父母、叔叔、姑姑、姐姐、弟弟強忍悲痛為呂淑楨送行，家屬決定將呂淑楨身故保險金，以她的名義購買一部福斯改裝的復康巴士，透過新北市議員黃桂蘭牽線，將巴士捐贈給新北市政府，讓淑楨的愛，留在大家心中。

新北市長侯友宜24日表示，這位年輕遊客因遊覽車意外不幸身亡，令大家非常難過，肇事原因仍在交通部調查當中，捐贈復康巴士一事讓他非常感動，願意遺愛人間、造福更多身心障礙及長者，非常感謝她及其家屬；據了解，捐贈儀式預計於4月3日上午告別式上辦理。

(中時 )