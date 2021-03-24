民進黨入黨繳黨費越來越便利，繳交黨費新增信用卡線上刷卡及第三方支付方式繳納常年黨費。

民進黨今召開中執會，據轉述，因為年輕黨員越來越多，對於繳交黨費方式，希望能更多元，民進黨現今一年300元，終身黨員1萬元，每年1月31日前，要把今年黨費繳完，才能參與民進黨各項黨務選舉。

民進黨今中執會，為優化現行常年黨費繳納方式，會中通過修正「黨員常年黨費收繳辦法」第四條，新增信用卡線上刷卡及第三方支付方式繳納常年黨費。

此外，今天還針對上次中執會「黨員加入本黨連續滿二年是否改為一年，使具選舉權、被選舉權事宜」討論案。

據轉述，有中執委反映，「新入黨的年輕黨員建議，去年5月加入民進黨，兩年後才能參加黨務選舉投票，這次不能投吳怡農、下次明年5月份黨職改選，還是一樣確定不能投吳怡農，不管誰出來選，他們都不能投，希望能有更多參與黨務。」

民進黨發言人周江杰今表示，今天中執會決議，此討論案授權中常會討論決定。

(中時 )