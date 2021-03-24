受到降雨量少影響，台東縣池上鄉的富興溼地其中原有1公頃左右、水深1米以上的湖面，如今只見乾枯的湖底和死亡的蜆殼。（蔡旻妤攝）

降雨量不足，台東縣池上鄉的稻田龜裂，農民擔心缺水的稻穗恐變成「空包彈」。（蔡旻妤攝）

降雨量不足，台東縣池上鄉的稻田龜裂，農民擔心缺水的稻穗恐變成「空包彈」。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉卑南溪畔的富興溼地擁有豐富生態，台東林管處將其規畫為林業生態園區，不過降雨量少，當地的社區工作者發現園區內原本5個大水池，1個已完全乾枯，憂心原生物種將缺水難以存活。

地面乾枯、龜裂，到處都是已經死亡的蜆殼，池上富興濕地其中1池，原有1公頃左右、水深1米以上的湖面，如今只見乾枯的湖底，僅剩下的2小處、約4坪大小的水池，水中只見外來種的吳郭魚、溪哥、泰國鱧等，卻不見菊池氏細鯽、牛屎鯽等原生種的蹤影。

池上鄉富興社區專案經理林國欽表示，由於原生種魚類體型比較小，無法與泰國鱧跟吳郭魚競爭，原生種應該都快被外來種吃光了。

此外，除了原生種魚類受到威脅，近來雨量少，濕地周圍原本長滿在台灣維管束植物紅皮書中，列為瀕危的克拉莎，及區域滅絕、睽違40年重現池上的赤箭莎等，這些濕地植物也因為缺水逐漸枯萎，甚至被其他耐旱的強勢植物覆蓋。台東林管處育樂課長林孟怡回應，林管處會請研究團隊持續監測，才能了解缺水對於這些生物的影響情形。

由於富興濕地是自然湧泉，過去曾經是附近農民缺水時引水灌溉來源，如今降雨少，卑南溪上游被截流做灌溉，地下水位又不斷下降，當地居民則擔心，濕地如果持續無水，恐怕會對生物造成嚴重衝擊。

另外，乾旱情況未見好轉，池上稻田龜裂，古井也見底，農民擔心4月水稻面臨授粉入漿期，缺水稻穗恐變成「空包彈」。

(中時 )