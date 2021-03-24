「投資要賺用功的錢！」國泰金控投資長程淑芬24日表示，股市持續站穩高點，主要是各國央行2000年之後釋出的流動性至今未收回，高齡化社會追求投報率，對低利率環境已不耐煩，資金由定存轉往股市，所以現在很多投資人可能願意以本益比30倍，去投資股票，長期研究及選擇好股票，變得很重要。

程淑芬建議，投資一定要選自己感興趣且長期研究的領域，同時要注意四點，一是企業是否有長期永續性，會注意到環境變化去調整製程，才能一直接到訂單，二是選有實質訂單增加的公司，三是營運能見度高的企業，即資訊揭露相對透明，四是股價評比不要過高，要多花一些心思挑出能因應不同景氣循環的公司，才可能在股市中獲利。

至於目前股價、房價是否已過高？國泰台大團隊主持人徐之強24日亦表示，全球央行不斷印鈔票、長期低利率，推升經濟成長，也讓企業獲利增加，出現的「良性循環」讓股市等資產價格上揚，不認為台股或美股都是泡沫，很多都有基本面支撐價格，只要經濟持續維持成長、企業獲利繼續增加，股價就不會急速下跌。

程淑芬亦表示，台灣房屋持有成本過低，但交易成本過高，對真正富裕的人來說並不會有太多感覺，加上政府鼓勵台商資金回流，若沒有投資的標的，就是買不動產，很多人都是好幾戶房屋，「長期當收藏品，等價值上揚」，就算提高交易稅率也無法影響這些房價。

但若是拉高房屋稅、地價稅等持有成本，即對個人持有的第一及第二戶維持低稅率，第三戶提高50％，第四戶拉高到一倍，讓長期持有多間房屋的收益率下降，才會讓房屋變成收藏品的情況改變，持有者才會願意釋出。

即這波打炒房，恐也不會讓房價有太多下跌，主要還是利率低、資金充裕，程淑芬說30年前，會覺得錢要放在股市等流動性高的市場，去賺好幾倍的收益率，放不動產是最笨的作法，但30年過去，「最笨的人賺最多錢」。

(工商 )