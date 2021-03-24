浩子24日主持衛視中文台《請問你是哪裡人》，他2020年才開心考取國際品酒師執照，近日預告再挑戰晉級考試，目前積極備考中，他坦言酒錢每月3、4萬左右，「但我不會酗酒，也沒有其他物慾，應該還好」。被問到網路外景節目《鬧著玩》收入近況，他笑回：「我們大概3個月領1次錢，我上次領到3萬，不過細節什麼的，還是要問管帳的顏永烈。」並說自己不是團隊核心，錢不多可接受，做長遠更好。

浩子過去也是TVBS《食尚玩家》固定班底，近日前戰友莎莎因身體不適從該節目請辭，他被問到此事表示：「以前跟莎莎一起錄影，她老是憋尿憋出病，乾脆叫她來《鬧著玩》好了，我們這裡不用憋尿很開心，但沒有錢可以給她，不過她應該也不缺啦。」

浩子與顏永烈擁有好交情。（衛視中文台提供）

至於現在還是《食尚玩家》觀眾嗎？浩子臉上有些遲疑，「我比較少看電視，又是3C白癡，現在跟他們的主持人納豆交情不錯啊，還會相約一起視訊、喝酒，大家都是好朋友」。

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(中時 )