劉若英（奶茶）新歌〈各自安好〉在她收放自如的真摯口吻詮釋下，MV力邀張孝全、林依晨出演，讓視覺和聽覺上，都完美演繹曾相愛的兩人，雖然分開了，但也因為當時的祝福，成就了現在兩個幸福，MV首播後獲得熱烈回響，網路衝破千萬點擊次數，其中「林依晨張孝全出演劉若英MV」微博話題閱讀量直逼1.6億。

在「飛行日」演唱會準備啟動時，劉若英嘗試專心唱了兩三首單曲，讓每一首歌都豐富，每一首歌曲，有自己的概念，有完整的故事，於是一張11首歌的專輯誕生，對她來說每首歌都是一張EP，她說：「對我而言，我唱歌是因為我真的喜歡。我要在專輯裡唱的歌，也必須要是我真正喜歡的歌。」

劉若英新專輯《各自安好》花了兩年時間，收錄的歌曲包括有從她的生活片段出發的〈不營業的日常〉，也有葛大為從經典愛情故事裡切片得出的〈各自安好〉、送給大家祝福與熱情的〈所有相愛的人啊〉、相互鼓勵的希望之歌〈飛行日〉、最深長省思的〈黃金年代〉、充滿哲學問題的搖滾風味作品〈人〉、潘燕山和葛大為合作的柔情〈依偎〉、劉若英寫給自己的歌〈今天我生日〉、徐佳瑩創作送給奶茶的〈旁白人生〉等歌，跳脫單純感情故事的層次，追尋更多人性層面的挖掘和檢視，以宏觀的心深入淺出的描繪著各種「安好」的樣貌。

除了唱歌外，劉若英是個相當稱職的母親，經常陪家人一家老小上山下海，和家人感情緊密，也因此當她面臨了父親過世的打擊時，對生命有了更深刻的體悟，對於家的支持及依賴有著很多感觸，她日前在社群寫道發行第一張專輯至今的心路歷程，「《各自安好》這是我的第15張專輯，在這難以捉摸的年代，關於愛的生離死別，你我都有不同以往的全新經歷，原來《各自安好》是再簡單不過的幸福，我繼續唱著你我的故事，只要能陪伴都是我們的〈黃金年代〉。」就這樣以一種安好的狀態存在，透過最愛的音樂，帶著她和歌迷繼續前行。

劉若英睽違六年推出新專輯《各自安好》。（相信音樂提供）

劉若英睽違六年推出新專輯《各自安好》。（相信音樂提供）

(中時 )