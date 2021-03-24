一名網友表示，住飯店退房時打電話叫車，沒想到車行一聽到飯店名就噴笑，讓他一頭霧水，事後他在臉書PO出飯店照片，有老司機暗喻「濃濃的粉味」，不過也有內行人爆料，別小看老飯店，每年四月大甲媽祖遶境時，可是一房難求。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》表示，昨天要退房時叫車，車行的人一聽到是XX飯店就忍不住笑了，原PO說這家飯店距離大甲火車站走路只要3分鐘，並PO出飯店房間的照片，不料有老司機爆料，每年4月總是一房難求，還有人笑虧「注意電話等等隨時會響」。

網友PO出大甲某家飯店的房間，裝潢設計頗有年代感。(圖/截自臉書 爆廢1公社)

飯店浴室牆壁的白色磁磚，讓網友感覺很懷舊。(圖/截自臉書 爆廢1公社)

從照片中可見，該飯店的裝潢感覺年代已久，房間內的格局、擺設也很懷舊，有網友笑稱，很像某些老電影才看得到的場景，還有人直呼「濃濃的粉味」。有老司機笑虧，「我覺得您不是叫車，是叫小姐」，「注意電話等等隨時會響」。

網友PO出飯店走廊。(圖/截自臉書 爆廢1公社)

原PO拍下飯店房間照片，引來老司機笑虧「注意電話等等隨時會響」。(圖/截自臉書 爆廢1公社)

有不少網友暗喻，感覺原PO是去做某件害羞的事，紛紛回應「當兵在高雄也住過這種的」、「請問有A片嗎」、「櫃檯有沒有來電問你要不要叫小姐？」、「大陸妹還是本地貨？」、「X你們真的都中毒了」、「我還去過拍攝地點呢」、「可以等疫情結束再衝一波」、「這裡只適合打X，不適合住」。

有內行人透露，這家算是大甲的老旅店，別看它老舊，每年四月大甲媽祖遶境時，或是永信盃排球比賽開打時，可是一房難求。如果只是純睡一晚其實還OK，比某些摩鐵乾淨多了。也有網友說「古早味不錯啊」、「很特別的回憶」。

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(中時新聞網)