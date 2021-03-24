英特爾將在亞利桑那州蓋2座晶圓廠，跨足代工領域，消息一出，台積電股價狂殺逾3%。財信傳媒董事長謝金河認為，美國人力成本高，工程師效率偏低，半導體製造不論在美國或歐洲設廠都很難賺錢，台灣的優勢很難撼動；面對美晶片巨頭的挑戰，他反問「你賭英特爾？或押寶台積電？」

英特爾新任執行長Pat Gelsinger周二（24日）宣布將投資200億美元（約約台幣5700億元），在美國亞利桑那州與建2 座晶圓廠，並成立晶圓代工服務部門，計畫成為美國與歐洲主力晶圓代工供應商，外界解讀直接挑戰台積電的代工龍頭地位。

謝金河在臉書貼文表示，Intel（英特爾）斥資200億美元，將在亞利桑納州興建兩座晶圓廠，台積電ADR股價一度重挫5美元以上，台股也在台積電領跌3%之下，下殺逾百點。

他透露，曾問過力積電董事長黃崇仁，歐美如果廣設晶圓廠，對台灣的半導體產業會帶來什麼影響？黃崇仁說，美國的工人平均年薪約18萬美元，在美國僱用一個員工，在台灣可以僱用6個人，而台灣工程師的效率又比美國工程師高，將來的半導體製造，不管設在美國或歐洲，都很難賺錢，台灣的優勢很難搖撼。

謝金河表示，他這兩天在南科園區，與南科蘇局長同坐遊覧車，繞了南科園區一整圈，目擊台積電大興土木的盛況。在台積電正式動土的3奈米廠區，路邊停滿摩托車，工人穿梭在土地，南科有四分之一的土地在台積電手上，這是先進製程的核心基地。

他最後反問：「面對Intel的挑戰，你賭Intel？或押寶台積電？」

(中時新聞網)