侵入型住宅竊盜比照重大刑案偵辦 苗縣長頒獎表揚

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚縣刑大偵1隊幹員破獲重大毒品案有功。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚破獲住宅竊案有功的苗栗警分局偵查佐李政偉。（謝明俊攝）

苗栗縣徐耀昌頒獎表揚破案有功的頭份分局副分局長張進基（右二）頭份所長林煥然

苗栗縣警局長周煥興上任以來，一直強調要求下屬將住宅竊案視為重大刑案，務求偵破逮捕竊嫌，讓鄉親安居樂業，全縣從1月中旬至今共發生25案住宅竊案，都已全部偵破，苗栗縣長徐耀昌得悉，24日上午特別前往縣警局主持月會，並頒獎表揚全體官警，希望縣警局持續除惡務盡，營造縣民安居樂業的生活環境。

苗栗縣警察局於24日上午召開3月份月報暨廉政會報，縣長徐耀昌親臨，替4位陞職人員授階， 包括警務員陳坤億、陳彥銘、巡官王新順、林偉鈞等4人，並期望4位警官能持續秉持積極任事的工作精神，在工作崗位上發揮所長。

徐耀昌接著表揚破獲各類刑案有功、現場勘察成效及為民服務績優員警，同時頒狀感謝各個金融機構及超商職員，針對民眾異常提領情事，實施關懷提問，及時通知警方阻止民眾受騙，有效守護民眾財產，不遺餘力。

其中，縣刑大偵1隊長黃朝宗於去年12月間偵破重大毒品販售案，追出上手毒販，並起獲各類毒品，有效遏止毒品泛濫。

苗栗縣警局局長周煥興上任以來，一向以「偵破就是最佳的預防」原則，來解決犯罪問題，鑑於住宅竊盜是一般民眾的切身之痛，影響民眾對治安滿意度甚鉅，將侵入的住宅竊盜比照重大刑案辦理，每案管制，在所有官警的努力下發揮了最大的偵查能量，從1月中旬迄今發生25件，都已全數偵破，逮捕竊嫌18組24人，另犯普通竊案4件5人，汽竊3件1人，機竊2件2人；毒品4件4人，已聲請羈押及執行計5人，限制住居4人，縣警局一定以負責任的態度打擊犯罪。

縣長徐耀昌一直積極推動幸福城市政策，為山城營造更優質治安環境，民眾對治安的需求就是我們的大事，希望警察用心迅速偵破案件能提升民眾對我們的信心，對治安也才能安心及放心，期許所有警政同仁秉持同樣的積極態度打擊犯罪，讓縣民都能安居樂業。

(中時 )