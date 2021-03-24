不少男女交往一段時間，都會查看對方的手機。一名人妻透露，日前看老公手機時發現，鍵盤上常用的表情符號，多了很多顆愛心，她不僅沒收過這些符號外，老公也表示自己未曾用過，令她起疑心，貼文曝光引發兩派網友熱烈討論。

原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，近日看了老公的手機，赫然發現emoji鍵盤中，常見欄位有很多愛心符號，令她好奇表示「常用不就是會出現在最前面嗎？但老公從來沒有傳這些給我過」，老公也矢口否認有使用過該符號，她不死心查遍手機中任何可能對話的App，就是看不出蛛絲馬跡，「有對話可能也被刪掉了，表情符號沒用，難道會自己跑出來嗎？」

人妻表示，老公的常用符號中，不少愛心符號，但老公表示自己從未使用過。（圖／翻攝自Dcard）

圖文一出後，立刻掀起兩派網友熱烈討論，「妳真的好會抓，這招大家都要學起來，常用的表情符號應該沒什麼好辯解的」、「妳老公的符號都滿特別的，很難是預設值會出現的」、「太多愛心了，滿可疑」、「男生應該不太會用表情符號吧？」

其他人也檢視自己的emoji鍵盤認為可能是系統預設，紛紛曬出自己的手機截圖，「常用總共有六排，四排都沒點過」、「我的emoji鍵盤中，一半都是我不常用的」、「妳可能想太多，我的emoji中也有出現一個我從沒點過的國旗」，因此認為原PO「懷疑另一半到這種程度，在一起會快樂嗎？」應該找時間與老公談清楚，如果對這段感情還有期待，就該相信對方，光憑一個表情符號抓劈腿，對彼此都是傷害。

(中時新聞網)