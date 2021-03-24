麗豐-KY(4137)下午參加證交所業績發表會，2021年業務將持續擴展，今年期望加盟店數量要增加外，品質也要提高，麗豐強調，不只在通路力、產品力上積極布局，也會加強行銷提升品牌力，期望帶動消費者的好感及認同，拉高集團在市場的占有率表現。

麗豐旗下四大通路發展方向，在加盟店「克麗緹娜」方面，將加強品牌廣宣、提高市占率及競爭力，持續展店擴大營運規模，追求質與量的提升，並貫徹數字化管理，提升管理效率。隨著疫情逐漸控制，消費者外出上門購物情形增加，麗豐樂觀看待美容保養業務能快速復甦。

另外，「RnD美甲美睫」將透過上海2家直營店，提高美甲睫的服務，希望盡快完成加盟店拓展，達到規模經營；「雅樸麗德醫美及抗衰診所」希望爭取6家診所提升的營運能邁向常軌，提升高經營坪效，成為未來營運成長新動能，與天貓旗鑑店聯手，疫情使得消費習慣改變，增加投入資源，與實體通路連結。

2020年全年度合併營收為新台幣40.56億元、稅後淨利9.60億元、EPS達新台幣12.09元，若觀察去年各季營業利益來看，明顯呈逐季向上的趨勢，分別為1.32億元(2020/1Q)、3.02億元(2020/2Q)、3.23億元(2020/3Q)、3.63億元(2020/4Q)。

(時報資訊)