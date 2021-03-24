高盛近期出具報告指出，對電動車電池的需求持續成長，必將導致主要材料價格飆升。

高盛的報告指出，這將導致電池價格大漲約18%，將影響電動車製造產業的整體獲利，因為電池約占電動車成本約20%～40%。

儘管這份報告並未具體提出相關大宗商品的價格預測，但分析師的預測模型指出，價格重返歷史高峰將導致電池製造商的鋰金屬成本提高一倍以上，而鈷的成本也將翻倍，鎳的成本估將升高60%。

高盛在報告中表示，自2021年初以來，這3種主要自然資源的價格一直上漲，我們認為，為了確保電動車產業持續發展，某些國家可能會考慮採取措施以提高國家庫存。

報告指出，鎳的供應有限，可能加速電池產業轉向另一種稱為磷酸鐵鋰（LFP）的電池。

特斯拉與中國新創公司小鵬等汽車製造商已經在使用這種電池。LFP電池不使用鎳或鈷，但儲存的電力也相對較少。

報告指出，如果鎳價達到每噸50,000美元的歷史高點，則每輛電動車的價格可能上漲1,250美元～1,500美元，這可能打擊消費者對電動車的需求。

電動車產業的成長，以及對電池材料的需求，最終仍將取決於人們購買多少電動車。只有當電池成本跌得夠多，消費者大規模從汽油動力車轉向電動車的爆發點才會到來。而這樣的轉變，可能在未來10年內發生，高盛預測到2030年，電池成本將跌至低於內燃機成本。

(時報資訊)