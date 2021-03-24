苗栗縣警局長周煥興上任以來，一直強調要求下屬將住宅竊案視為重大刑案，務求偵破逮捕竊嫌，讓鄉親安居樂業，全縣從1月中旬至今共發生25案住宅竊案，都已全部偵破，苗栗縣長徐耀昌得悉，24日上午特別前往縣警局主持月會，並頒獎表揚全體官警，希望縣警局持續除惡務盡，營造縣民安居樂業的生活環境。

苗栗縣警察局於24日上午召開3月份月報暨廉政會報，縣長徐耀昌親臨，替4位陞職人員授階， 包括警務員陳坤億、陳彥銘、巡官王新順、林偉鈞等4人，並期望4位警官能持續秉持積極任事的工作精神，在工作崗位上發揮所長。

徐耀昌接著表揚破獲各類刑案有功、現場勘察成效及為民服務績優員警，同時頒狀感謝各個金融機構及超商職員，針對民眾異常提領情事，實施關懷提問，及時通知警方阻止民眾受騙，有效守護民眾財產，不遺餘力。

其中，縣刑大偵1隊長黃朝宗於去年12月間偵破重大毒品販售案，追出上手毒販，並起獲各類毒品，有效遏止毒品泛濫。

苗栗縣警局局長周煥興上任以來，一向以「偵破就是最佳的預防」原則，來解決犯罪問題，鑑於住宅竊盜是一般民眾的切身之痛，影響民眾對治安滿意度甚鉅，將侵入的住宅竊盜比照重大刑案辦理，每案管制，在所有官警的努力下發揮了最大的偵查能量，從1月中旬迄今發生25件，都已全數偵破，逮捕竊嫌18組24人，另犯普通竊案4件5人，汽竊3件1人，機竊2件2人；毒品4件4人，已聲請羈押及執行計5人，限制住居4人，縣警局一定以負責任的態度打擊犯罪。

縣長徐耀昌一直積極推動幸福城市政策，為山城營造更優質治安環境，民眾對治安的需求就是我們的大事，希望警察用心迅速偵破案件能提升民眾對我們的信心，對治安也才能安心及放心，期許所有警政同仁秉持同樣的積極態度打擊犯罪，讓縣民都能安居樂業。

(中時 )