俗話說：「風水之道，安身立命之本也，不得不查。」可知居住環境及房間內部的風水佈局都影響著人們的生活，風水老師謝詠就分析6大選房要點，不只買房選房之前要多注意風水，入住後若是發現不好的布局更要及時修正，才能招財進寶一帆風順。

▍1.地勢環境好

自然地形千姿百態，一般來說，位於山腳下具有一定坡度的地勢較佳，當然還要綜合考慮方位、水源、土壤等條件，首要原則要避開山勢陡峭、紋理錯亂、生態狀況不良的地形，因為這些地方在地震和暴雨時極易形成土石流。其次要避免四周高大封閉的地形，可能會限制通風，妨礙到周圍的景觀，影響排水系統，更不利於空氣流動與廢氣擴散，增加洪流侵襲的可能性。

開敞的地形則可促進通風，讓視野更開闊，生態景觀良好，同時斜坡地形可以消除視景的幽閉感，而使建築多層次展開，景色相對平地建築和自然景觀來說更為優美，而且通風好、自然採光與日照很少受阻礙，氣候較好，地下水位低，易排除污水。

▍2. 有水環抱，藏風聚氣

自風水學的角度來看，好風水的第一大原則是「山環水抱」，也就是背後有山作依靠，來旺人；前面有水來環繞，來旺財。在風水學以前面為向，主管財祿，後面為坐山，主管人丁，因此，靠山對於一所住宅來說是非常重要的。

一間屋後面有真正的山巒，山形清秀草木華茂，代表在這裡居住的人聰明秀氣、美麗端莊。在風水學中住宅後面的山是靠山，如果靠山位置形勢不好，主犯官司賊劫之事，還會有不正常的爛桃花出現。

▍3. 巷道及人行道平整寬闊

住宅前面的人行道宜寬闊平整，住宅與馬路間應保持一段適當的緩衝距離，最忌諱人行道狹窄，使住宅緊臨馬路，形成割腳煞。若該路段車速較快，不但安全堪慮，且行人匆匆經過，難聚人氣。

住宅前的人行道由內往外傾斜，其傾斜度若超過7度以上，就會讓步行經過人行路段者感到平衡性不佳，形成散財的風水。住宅前面的巷道胡同，若過於狹窄，會讓人產生壓迫感，亦不宜。

▍4. 賞心悅目的住宅外觀

買房時，選擇一處外觀理想的住宅很重要，從正上方位置看住宅的形狀，必須呈長方形或正方形，四邊沒有缺角，且左右相互對稱者，則為最理想的住宅形狀，可以使氣場能量處於循環平衡的狀態，能為住戶的身心健康帶來良好影響。

住宅的坐向、形狀、開門、開窗的方向，都直接影響著房屋的通風和採光，尤其方形和長方形有著平穩漸進的動力。特別是住在方形的樓房裡感受到的是平和穩健、寬容敦厚。

▍5. 良好的社區景觀

社區裡的景觀不只是供居民觀賞的，它必須與居民的休閒活動相匹配，讓居民可以享受大自然景觀和使用設施才是關鍵！例如：集中空地做出高低錯落的景觀，可作為公共或私密的活動空間，開闊的場地可以提供居民集體晨練或舉辦群眾活動，而隱蔽的小空間則可以提供閱讀交談用。

▍6. 陽光充足

在選擇房屋的時候，採光是特別關鍵的重點，因為陽光充足可化百煞，可以讓住房的財運風水越住越旺。選擇房子的時候一定要選擇採光良好的地方，不僅疾病會少很多，居住運勢也會越來越順利。

(中時新聞網)