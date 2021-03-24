民進黨今中執會邀請工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗，以「從全球產業科技發展趨勢看台灣的機會與挑戰」為題專案報告，民進黨發言人周江杰會後轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，面對全球新的產業科技趨勢，確保水電供應穩定等，營造有利產業發展的強韌生態。

總統指出，去年雖然受到疫情的衝擊，但是在全民防疫努力以及產業的高度韌性、快速因應調適下，台灣的經濟表現在國際間名列前茅，今年一月的景氣對策信號已經連續亮起第二個黃紅燈，反映國內經濟正持續增溫中。

總統說，面對AI、5G、數位轉型、電動車、精準醫療等全球新的產業科技趨勢，不僅民間企業要積極進行生產供應鏈的創新布局，政府也要找出提高附加價值的產業戰略路徑。從「五加二產業創新」到「六大核心戰略產業」，持續就人才、資金、法規等面向開放，同時也要確保水電供應穩定，營造有利產業發展的強韌生態。

總統強調，今年疫情可望更進一步獲得控制，主計總處也上修今年經濟成長率到4.64％。在民眾逐步恢復正常生活消費、經濟邁向復甦之際，我們有信心透過產業超前部署，讓台灣在後疫情時代，把握先機，不但讓世界看到台灣，更要讓世界需要台灣，打造台灣成為全球產業合作的關鍵夥伴。

(中時 )