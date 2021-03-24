中央災害應變中心調整苗栗及台中地區水情燈號為紅燈，將分區供水或定點供水，科技部表示，包含竹科銅鑼、竹南園區、中科台中與后里園區用水及園區廠商營運均不受影響。
科技部指出，竹科銅鑼、中科台中園區及后里園區將總量減供不停供，竹南園區將配合實施供5停2，並以園區蓄水池調節供水。
由於未來水情仍不確定，科學園區將配合應變中心決議辦理，提升節水率達15％，並評估各項備援措施，包含提高節水率、用水回收率、使用再生水及海淡水等確保區內廠商用水無虞，園區廠商仍可正常生產，營運不受影響。
(工商 )
中央災害應變中心調整苗栗及台中地區水情燈號為紅燈，將分區供水或定點供水，科技部表示，包含竹科銅鑼、竹南園區、中科台中與后里園區用水及園區廠商營運均不受影響。
科技部指出，竹科銅鑼、中科台中園區及后里園區將總量減供不停供，竹南園區將配合實施供5停2，並以園區蓄水池調節供水。
由於未來水情仍不確定，科學園區將配合應變中心決議辦理，提升節水率達15％，並評估各項備援措施，包含提高節水率、用水回收率、使用再生水及海淡水等確保區內廠商用水無虞，園區廠商仍可正常生產，營運不受影響。
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