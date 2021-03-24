單月銷售量累計高度可蓋15座101大樓的台中人氣伴手禮「不二糕餅」，推出新品「檸月酥」，顛覆傳統小月餅的既定印象，層層堆疊的酥鬆外皮，源自家傳三代50年老餅店的製餅技術與獨門配方。不二糕餅位於台中大遠百11樓的快閃櫃，今（24）登場首日，一個上午就熱銷200盒、賣到緊急補貨，現場排隊人龍絡繹不絕！

不二糕餅表示，承襲古法以純手工製作糕點，使用新鮮檸檬連皮帶汁一起融入綿密的牛奶豆沙，烤焙前撒上淡淡豆香，色澤誘人，餅皮酥香綿密。檸檬清香在口中綻放，搭配清爽香甜的細緻豆沙，層次豐富的創新口感，屬於大人系的幸福食感。

此外，外盒設計上運用了60年代最流行的普普風格，以檸檬外型發想的幾何圖案為設計概念，搭配色彩鮮艷的黃綠色系，打造出視覺強烈又亮眼的復古時尚禮盒。

不二糕餅強調，檸月酥口感酥脆輕盈，常溫禮盒方便保存，送給朋友或長輩人人都愛，新鮮現做的圓滿心意，象徵送禮的美好祝福與感謝。

不二糕餅已是中台灣炙手可熱的排隊名店，開創日銷千盒的銷售佳績，創造年節開店10分鐘內全部完售的紀錄，最新推出的新品「檸月酥」，預料也將成為熱銷人氣糕點！

(工商 )