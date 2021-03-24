長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）23日傳出意外，此艘貨櫃輪疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺，導致蘇伊士運河航線塞爆，甚至傳出油市受到影響，能源市場專家也警告，歐美煉油商都仰賴這條航線，每日恐怕達上百艘貨船受到影響。從全球航線來看，也能看見載滿貨物的航線其實相當脆弱。

日本船東承租這艘2萬TEU、巴拿馬註冊的長賜輪，從3月5日由台北港出發後，先後於廣東省鹽田港、馬來西亞丹戎帕拉帕斯港停靠，原定於穿越蘇伊士運河，經過地中海與大西洋西岸，最終停靠在目的地荷蘭的鹿特丹港(Port of Rotterdam)。不過，在3月22日抵達蘇伊士運河紅海端的入口，並排隊等待駛進運河，但疑似強風影響，導致船頭撞陸，船身橫打塞住雙向航道。

據英國《金融時報》報導，蘇伊士運河每日吞吐量為50艘貨櫃貨船(以2020年全年總量1.9萬艘貨船計算)，其中原油貨船，運送從波斯灣載往歐洲、北美，以及俄羅斯銷往亞洲的原油產品。

報導提到，目前24小時內總共有1千萬石油桶(國際上採用55美制加侖)，若事故無法快速排除，將對國際油價與原油市場造成影響。

蘇伊士運河為遠東至歐洲線貨櫃輪、油輪及散裝貨輪必經之航道，歷史上與油市走勢也息息相關。1956~1957年第二次中東戰爭封鎖該運河1年時間，1967年六日戰爭期間更遭到以色列與埃及軍方封鎖南北端，總計8年時間不能使用。

不過，20世紀下半葉3次石油危機，大多與西方國家與石油輸出國家組織(OPEC)爭執，以及伊朗革命與波斯灣戰爭造成的石油供應問題，去年油市甚至發生OPEC與夥伴國在疫情爆發後需求大減，但在減產協議上發生爭執，甚至引爆價格戰，導致西德州中級(wti)原油期貨出現史無前例的負油價，直至近期經濟強勁復甦，WTI與布蘭德期油雙雙回到60美元關卡，甚至一度觸及70美元大關，但在歐洲新一波疫情封鎖措施，導致油價近期大幅回落至60美元區間。

到1969年，美國國內的石油產量已無法滿足需求的增長。1925年，石油占美國能源消耗的五分之一；到二戰爆發時，石油已滿足了美國三分之一的能源需求。1920年，美國油田佔全球石油產量的近三分之二。1950年代後期，美國每年進口3.5億桶，其中絕大部分來自加拿大和委內瑞拉。

不過，全球原油航線也不僅這條，還有像是為波斯灣至東南亞或東亞航線，主要服務東亞各國原油需求，航行時間落在21~22天；波斯灣經好望角至西歐或美洲航線，這條航線則沒有船型限制，大宗貨物運輸的海岬型貨船也能走這條航線，以及波斯灣經蘇伊士運河至西歐北美航線等。

(中時新聞網)