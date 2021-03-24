水情依然告急，農委會主委陳吉仲24日指出，乾旱會影響農作物生產，進一步造成農產品市場價格的波動，近期已經召開會議掌控乾旱對農糧生產的影響，以及如何調度灌溉用水，最重要的是，要確保已經種植中的5、60萬公頃農地上的作物，都可以獲得需要的用水。

陳吉仲24日出席「2021智慧農業數位分身創新應用競賽冠軍揭曉」活動，接受媒體訪問時指出，有關乾旱對於農糧生產的影響，以及如何調度用水灌溉農地，農民如何面對乾旱、減少損失等，26日時將有完整的說明。

陳吉仲指出，從2020年8、9月開始，農委會每個月都會召開定期會議，討論乾旱對農業部門的影響，24日上午也再度開會，未來將加強為每一到兩周就要開一次會。

陳吉仲指出，目前乾旱嚴重影響所有農糧作物生產，以芒果為例，雖然過年前花開得很好，但由於乾旱少雨、加上高溫，造成許多病蟲害，因此收成不好。

因此，陳吉仲說，必須要告訴農民，在面對乾旱時，如何減少損失，以及所有既有的灌溉用水、尤其河川水如何調度，以確保已經種植中的5、60萬公頃農地上的作物，都可以獲得需要的用水，否則會造成農業生產影響、甚至農產品市場價格波動。

(工商 )