長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺，造成交通受阻、船班大亂。曾擔任貨櫃輪船長、現已退休的林光銘指出，「大型輪船若滿載貨櫃，貨櫃疊起來就是一面牆、整艘船像一張帆，強勁側風一吹，船隻很容易偏離航道，非常危險！」

長榮海運表示，長賜輪於埃及時間3月23日上午8點，從紅海北上進入蘇伊士運河，在河口南端6海浬處，疑似遭瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。

「遇到側風真的很危險，船不容易控制」，林光銘船長資歷逾10年，退休後又擔任引水人超過20年，海上經驗豐富。他表示，現在船愈做愈大艘，大型貨櫃輪載滿貨櫃，吃風面高，「物理作用就像船上的帆一樣，萬一遇到強風，直接把船吹歪。」

一般來說，通過蘇伊士運河約12小時，林光銘指出，貨櫃輪在通過運河前，必須先向管理單位報到、申請、等候引水船，有時候可能4艘貨櫃輪「揪團過河」，有的時候6艘，視狀況而定。

通過平坦的運河又有人帶路，不必然高枕無憂。林光銘強調，蘇伊士運河不只會遇到沙塵暴，也容易遇到平流霧，當能見度轉差，船長必須做出下錨決定，原地等待沙塵或濃霧退去，才能繼續前進，「沒這麼簡單，通過運河要花至少半天，發生事故機率滿高的，還不包括機械故障。」

另外，蘇伊士運河由埃及管理，運河領航員（引水人）多為埃及人，但受限資源，他們對超大貨輪的掌握度，絕非一蹴可幾，「引水人除了熟悉當地水文，還要懂貨櫃船的性能、載重等，一旦素質跟不上，都可能成為潛在隱憂。」

(中時新聞網)