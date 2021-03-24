台南市勝利路上、南一中附近一家情趣用品店，店外高掛「阿嬤73歲不賣了」頂讓紅色布條，網友直呼：南一中校友回憶。林老闆娘接受《中時新聞網》電訪，曝頂讓原因超催淚。

台南一家情趣用品高掛頂讓布條，網友直呼「南一中校友回憶」。(照片/翻攝 《路上觀察學院》社團)

一名網友(23日)在社團《路上觀察學院》po文表示，阿嬤終於要退休了，並附上一張情趣店外掛著「阿嬤73歲不賣了」的紅色布條照片，不到一天時間超過3千人按讚，300多名網友湧入留言表示「讓阿嬤帶你飛」、「人生70才開始」、「最懂你的阿嬤」、「已經鍾愛一生夠了準備要退休了」；也勾起不少南一中學生回憶，更有校友表示「想起以前陪同學去買**，那個阿嬤抓著我同學的大拇指用**震，一直問我同學爽不爽，我在旁邊看到笑爆。

情趣用品店老闆娘林秀英因罹患乳癌，決定將經營35年的老店頂讓出去。(照片/林秀英 提供)

情趣店老闆娘林秀英表示，年前摸到胸部有異狀，大醫院進一步檢查後，醫師確診罹患乳癌，近日也已完成手術，因時常需醫院往返治療，無法兼顧店內生意，毅然決然將開業35年店頂讓出去。

談起自己坎坷過往，林老闆娘感嘆表示，鄉下人沒讀什麼書，國小也沒畢業，生活環境不富裕，婚後丈夫愛喝酒、整天遊手好閒不顧家，為了扛家計、養2兒女重擔，只要有錢的工作都肯去做。身材嬌小瘦弱的林老闆，不顧他人譏笑眼光，甚至曾北上跟人蓋房子當小工，每天搬運磚塊、一袋50公斤重的水泥，一天在高樓上下不知搬了多少趟，當時好在也有好同事相助渡難關。

青春歲月多半都在經營情趣店，面對將收起35年的老店是否會感傷?林老闆娘悲從中來表示，人什麼時候要走都不知道，再多捨不得也沒也用…接著，電話那頭傳來痛哭聲，林老闆娘透露「丈夫5、6年前意外過世、大兒子1年多前罹癌也走了，我一樣天天哭，每天吃不好、睡不好，都需吃安眠藥才能入睡，我現在也罹癌了，一個人顧店又是獨居老人。」不過令她感動的是，開店多年來，不少老顧客變成好朋友，假使我沒飯吃，客人都會買過來，這種情誼才是我最放不下的。如今掛出頂讓布條，老闆娘也期盼找尋到有緣人來收手，不然就會全面便宜出清。

(中時新聞網)