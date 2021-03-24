盛仁診所內共有25床洗腎床，提供洗腎病友更充足的資源。（姜霏攝）

敏盛醫療體系已經邁入第46年，大園敏盛醫院於2014年成立大園第一家血液透析醫療中心，醫療及服務品質獲得鄉親的肯定，到桃園市區透析的腎友逐漸回流，使得現有的空間不敷使用，24日正式成立敏盛大園門診中心盛仁診所，為大園居民提供更全面的服務。

大園敏盛醫院洗腎床原有21床，盛仁診所成立之後增加至25床，也提供其他內科看診服務，院長張長榮也引進最新瑞典製的透析設備，可以即時監測透析的效率，馬上調整透析處方，透析用水符合最嚴格的美國透析用水標準。此外為了解決糖尿病腎友的傷口問題，也成立「傷口照護門診」，希望藉由新的傷口護理技術和先進敷料的使用，讓慢性傷口加速癒合減少後續的併發症。

護理長張瀞云說，糖尿病患時常有末梢循環差的病症，傷口若有紅腫熱痛的現象時，病人不會有感覺，爾後會導致傷口潰爛，嚴重會引發敗血症、需要截肢等，因此傷口照護門診可以協助病患傷口護理的部分，由於大園外科診所也較少，因此此門診對於大園居民來說更為重要。

盛仁診所於今年3月1日正式營運，起初在大園敏盛醫院內服務，經過半年的籌備才成立該診所，除了內部的床數增加外，設備也更新了不少，增加大園地區病友的醫療資源，敏盛總裁楊敏盛也期盼在更多偏遠地區提供更多醫療設備及資源，讓鄉下的居民也能備受照護。

(中時 )