針對周刊爆料台北女子看守所受刑人違反自主監外作業規定「外出開趴」，並指監所匿報。法務部長蔡清祥24日表示遺憾，強調沒有匿報，他已責令矯正署及監所須深切檢討，日後將嚴格遴選，加強督導及工作管理。

蔡清祥說，事實上，自主監外作業是好政策，也是正確的政策方向，是讓收容人盡早學習來適應社會，讓收容人能懂得自我管理，由於少數人不懂得珍惜，法務部會深切檢討，嚴格篩選，強化監所監督管理，並要求配合廠商有效管理，也不容許監所人員隱匿不呈報。

針對周刊質疑4名違規收容人中，有人夾帶違禁品還獲准假釋，蔡清祥說，矯正署已在了解，若有違反假釋規定，會依法處理；但監所並沒有匿報，第一時間獲得訊息後，就立即處理。

蔡清祥說，目前自主監外作業，每天約有1200人、但實際上，違規人數並不多，實施至今已有3萬8000人次，僅37人違規，比例僅百分之0.1，可見大部分收容人仍是守法的。

他強調，自主監外作業是好的政策，要持續推展，不能因噎廢食，社會要接納收容人，給予他們鼓勵、自新機會，幫他們重新站起來，不要再犯罪，才能有效維護社會安全。

(中時 )